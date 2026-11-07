Jubun Soroti Ancaman Keamanan Negara dalam Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Detektif swasta sekaligus Analis Kriminal, Jubun menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan di lingkungan institusi negara.
Menurut Jubun, perkara tersebut tidak sekadar menyangkut tindakan penyadapan komunikasi tanpa izin, tetapi juga berkaitan dengan integritas sistem, perlindungan informasi strategis negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
"Jika terbukti dilakukan secara ilegal, persoalannya jauh lebih serius karena menyangkut potensi terbukanya informasi strategis negara kepada pihak yang tidak berwenang,” ujar Jubun, dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Dia menjelaskan, teknologi penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum.
Fasilitas tersebut dapat membantu aparat mengungkap berbagai tindak kejahatan, seperti korupsi, terorisme, narkotika, hingga kejahatan terorganisasi. Namun, penggunaannya harus mengikuti prosedur hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat.
“Teknologi tidak memiliki moralitas. Moralitas berada pada manusia yang mengoperasikannya. Sistem secanggih apa pun dapat menjadi berbahaya ketika kewenangan berada di tangan orang yang mengabaikan hukum dan etika,” tegasnya.
Jubun menilai, pengungkapan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada identifikasi pihak yang diduga melakukan penyadapan.
Penyidik juga perlu mendalami motif, tujuan, pihak yang memberikan perintah, serta siapa yang berpotensi memperoleh keuntungan dari informasi yang dikumpulkan. Menurutnya, aspek tersebut penting untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.
Analis kriminal Jubun menilai dugaan penyadapan Presiden Prabowo mengancam keamanan informasi negara.
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