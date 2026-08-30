Jubun Ungkap 6 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Pilih Detektif Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Menggunakan jasa detektif swasta membutuhkan kehati-hatian karena klien harus menyerahkan informasi pribadi dan sensitif kepada investigator.

Praktisi investigasi swasta Detektif Jubun mengatakan informasi yang diberikan klien dapat berkaitan dengan persoalan rumah tangga, dugaan perselingkuhan, sengketa bisnis, penipuan, hingga berbagai rahasia yang tidak diketahui orang terdekat.

“Memilih detektif swasta berbeda dengan memilih jasa biasa. Kami bukan hanya menyerahkan uang, tetapi bisa juga menyerahkan rahasia, data pribadi, persoalan keluarga, bahkan hal-hal yang selama ini ditutupi dari orang lain,” ujar Jubun, dalam keterangannya, Minggu (30/8).

Karena itu, Jubun membagikan enam hal penting yang perlu diperhatikan sebelum masyarakat menggunakan jasa detektif swasta.

Pertama, calon klien perlu mengetahui identitas investigator dan pihak yang bertanggung jawab atas agensi, termasuk rekam jejak profesional serta keberadaan usahanya.

Kedua, masyarakat tidak disarankan langsung percaya terhadap klaim pengalaman puluhan tahun. Klaim tersebut perlu diverifikasi melalui jejak digital, pemberitaan, dokumentasi kegiatan, arsip situs web, sejarah badan usaha, dan sumber independen lainnya.

“Kalau seseorang mengaku sudah menjadi investigator selama 20 tahun, jangan langsung mengatakan itu benar atau bohong. Periksa dulu jejaknya. Prinsip investigasi sederhana: klaim harus diuji dengan bukti,” katanya.

Ketiga, calon klien perlu membedakan pengalaman individu dengan usia perusahaan. Pengakuan seseorang telah menjadi investigator sejak tahun tertentu tidak otomatis menunjukkan bahwa agensinya telah berdiri sejak tahun yang sama.