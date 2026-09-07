Jubun Ungkap Risiko Menjadi Investigator di Hadapan Penggemar Detektif Conan

jpnn.com, JAKARTA - Detektif Jubun membagikan pengalaman selama lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia investigasi dalam 'Detective Conan Showcase 2026: Community Gathering' di Gramedia Matraman, Jakarta, baru-baru ini.

Jubun hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara yang mempertemukan komunitas pencinta Detective Conan.

Kehadirannya memberikan gambaran mengenai bagaimana seorang investigator menghadapi kasus nyata yang berbeda dengan cerita investigasi dalam manga dan anime.

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Menurut Jubun, terdapat kesamaan antara dunia investigasi yang digambarkan dalam Detective Conan dengan pekerjaannya sebagai investigator, terutama dalam hal ketelitian mengamati berbagai petunjuk.

Detail kecil yang kerap diabaikan dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap sebuah fakta.

Dia menilai kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaan kronologi, keterangan yang berubah, perilaku yang tidak biasa, hingga informasi yang saling bertentangan dapat menjadi tanda yang perlu dicermati.

Berdasarkan pengalamannya, Jubun mengatakan kebohongan yang disusun dengan rapi tetap dapat meninggalkan ketidaksesuaian. Jejak tersebut tidak selalu terlihat dalam bentuk sesuatu yang besar, tetapi bisa muncul dari detail kecil yang terlupakan.