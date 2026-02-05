menu
Juda Agung Dilantik Jadi Wamenkeu Gantikan Thomas Djiwandono

Juda Agung Dilantik Jadi Wamenkeu Gantikan Thomas Djiwandono

Juda Agung Dilantik Jadi Wamenkeu Gantikan Thomas Djiwandono
Juda Agung bersumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Foto: YouTube Istana Kepresidenan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto  resmi melantik Juda Agung menjadi wakil menteri keuangan.

Juda menggantikan Thomas Djiwandono,yang kini bergeser sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).

Juda Agung mengikuti ucapan sumpah tersebut dengan tegas sebagai bentuk komitmen atas jabatan barunya.

Sumpah yang diucapkan Juda diawali dengan pernyataan setia kepada konstitusi negara.

Hal ini merupakan kewajiban dasar bagi setiap pejabat tinggi negara baru dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD NRI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan, dengan selurus-lurusnya," ujar Juda Agung saat mengucap sumpah jabatan. 

Juda menegaskan tugas yang diembannya bagian dari bentuk pengabdian kepada Tanah Air.  Dalam sumpahnya, dia juga menekankan pentingnya darma bakti bagi keberlangsungan negara. "Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," lanjut Juda di hadapan Presiden Prabowo.

Juda Agung resmi dilantik menjadi wamenkeu menggantikan posisi Thomas Djiwandono yang kini menjabat deputi gubernur BI.

