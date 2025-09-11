Judi Ferry
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - WAKTU sudah hilang satu tahun. Hampir tidak terasa. Berarti lari harus lebih kencang –untuk bisa mengejar target. Termasuk target di Koperasi Merah Putih.
Untungnya, menteri barunya, Ferry Juliantono, tidak harus belajar dari nol lagi. Sebagai mantan wakil menteri koperasi, dia sudah tahu: perjalanan Koperasi Merah Putih sampai di mana.
Ferry sudah keliling pelosok untuk membentuknya. Sudah terbentuk, tetapi memang belum berjalan.
"Masih terus menunggu pengarahan," ujar seorang pengurus Koperasi Merah Putih di pelosok Jatim.
Kini Ferry harus lari cepat. Dia tidak semuda dulu lagi –meski masih 58 tahun.
Saya juga ragu birokrasi di Kementerian Koperasi bisa diandalkan untuk bisa diajak lari.
Pekerjaan ini terlalu besar bagi mereka: menghidupkan 80.000 koperasi di seluruh pelosok Indonesia. Dalam waktu cepat pula.
Koperasi Merah Putih adalah bagian penting dari "jalan baru ekonomi" Presiden Prabowo Subianto.
Kursi Ferry Juliantono panas karena ia menggantikan Budi Arie –yang sering dipelesetkan menjadi Judi Arie. Pemelesetan itu sendiri sudah membuat sekian orang...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanggapi Kasus Ferry Irwandi, Sekjen Demokrat: Kalau Tak Ada Indikasi, Jangan Dibuat-Buat
- Rujak Purbaya
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Setelah Pengumuman, Ada Pengangkatan Tahap 2? Coba Cek Kondisinya
- Jenderal TNI Bidik Ferry Irwandi, Kang TB Tegaskan Defamasi Institusi Tak Bisa Dipidana
- Dansatsiber TNI Akan Laporkan Ferry Irwandi Soal Pencemaran Nama Baik, Menhan Bereaksi Begini
- Koalisi Sipil Minta Polisi Usut Teror Direktur Imparsial dan Stop Kriminalisasi Ferry Irwandi