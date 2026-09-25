Juicy Luicy Ramaikan Panggung Pestapora Hari Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Grup band Juicy Luicy meramaikan festival musik Pestapora hari pertama, di Gambir Expo & Hall 2 JIExpo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).
Berdasarkan pantauan, penonton yang menyaksikan penampilan band asal Bandung itu semula tak terlalu padat.
Namun, menjelang ujung penampilan Juicy Luicy, penonton kian ramai berdatangan ke area panggung.
Sederet lagu hits Juicy Luicy pun dibawakan dalam penampilannya tadi, mulai dari Lantas, Malapetaka, Bukan Orangnya, Gurun Hujan, hingga Tanpa Tergesa yang dihadirkan dengan aransemen baru.
Tak lupa Uan menyapa para penonton yang hadir meramaikan penampilan Juicy Luicy.
"Dari mana nih? Malaysia? Gokil gokil. Halo, ini dari mana nih? Korban sakit hati mana suaranya," kata Uan Kaisar kemudian melanjutkan penampilannya.
Lagu Tanggung Jawab, Lampu Kuning, hingga Tampar pun dibawakan oleh Juicy Luicy dalam penampilannya tadi.
Menjelang penampilan terakhir Juicy Luicy, area panggung mulai dipadati oleh para penonton.
Grup band Juicy Luicy meramaikan festival musik Pestapora hari pertama, di Gambir Expo & Hall 2 JIExpo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).
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