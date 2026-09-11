Juicy Luicy Tuai Kecaman, Akun Medsos Uan Kaisar Mendadak Hilang
jpnn.com, JAKARTA - Akun vokalis Juicy Luicy, Uan Kaisar di Instagram mendadak hilang atau tidak bisa diakses.
Hilangnya akun Uan Kaisar terjadi di tengah gelombang kritik dan kecaman netizen terhadap Juicy Luicy.
Sebab, Juicy Luicy jadi perbincangan setelah membatalkan keberangkatan untuk mengisi acara XYZ Live Ground 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Sejak ramai kritik yang diterima Juicy Luicy, akun Uan Kaisar justru menghilang. Hal tersebut menjadi perhatian netizen yang kemudian mempertanyakan keberadaan Juicy Luicy serta Uan Kaisar.
“Terpantau IG nya gak ada,” tulis akun @bimo.
Komentar serupa juga disampaikan oleh akun @Gagacacarara yang mempertanyakan keberadaan akun Uan Kaisar.
“IG Uan kok ga ada?” tulisnya.
Akun vokalis Juicy Luicy, Uan Kaisar di Instagram mendadak hilang atau tidak bisa diakses.
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