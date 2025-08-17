Juli 2025: Laba Jasindo Naik 57,83% dan Pertumbuhan Premi Capai 30,34%

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencatat kinerja positif hingga Juli 2025 dengan peningkatan pendapatan premi sebesar 30,34% menjadi Rp2,64 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp2,03 triliun.

Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo menuturkan pertumbuhan ini disertai perbaikan kualitas portofolio yang tercermin dari penurunan klaim bruto sebesar 22,10% menjadi Rp849,94 miliar dari sebelumnya Rp1,09 triliun.

Dari sisi profitabilitas, Jasindo membukukan hasil underwriting Rp260,61 miliar atau tumbuh 23,35% dibandingkan Rp211,27 miliar di Juli 2024.

Hasil investasi juga meningkat 6,55% menjadi Rp157,92 miliar, mendorong laba perusahaan melonjak 57,83% menjadi Rp112,92 miliar dari Rp71,54 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Brellian mengatakan capaian ini merupakan hasil konsistensi strategi bisnis dan manajemen risiko yang ketat.

“Kami berfokus pada penguatan portofolio dengan pendekatan selektif dan berbasis analisis risiko, sehingga pertumbuhan premi sejalan dengan peningkatan kualitas hasil underwriting,” ujarnya.

Pertumbuhan premi juga ditopang oleh kinerja positif di hampir seluruh lini bisnis utama.

Engineering mencatat lonjakan tertinggi dengan kenaikan 306,51%, diikuti oleh Liability yang naik 113,76%.