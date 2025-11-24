Juliaman Saragih: Sepantasnya Tuan Rondahaim Saragih Jadi Nama Jalan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua/Pendiri Lembaga Kajian dan Gerakan Kebangsaan, Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih mengatakan penetapan dan penganugerahan Tuan Rondahaim Saragih (TRS) sebagai Pahlawan Nasional Pertama Asal Simalungun dan ke-14 dari Sumatera Utara menjadi simbol penting untuk mempersatukan narasi sejarah Indonesia yang sering kali terfragmentasi oleh batas-batas etnis dan regional.

Menurut Juliaman, perjuangan Rondahaim Saragih melawan kolonial Belanda, yang melibatkan panglima perang dari berbagai kelompok suku adalah bukti nyata bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak mengenal batas etnis atau geografis.

“Selain memperkuat identitas sebagai bangsa yang dibangun dari keragaman, bahkan menginspirasi generasi muda untuk meneladani semangat persatuan dan keberanian yang ditunjukkan oleh TRS dan para pejuang lintas suku lainnya,” ujar Juliaman Saragih pada Senin (24/11/2025).

Juliaman menyebut hasil temuan Kumparan (21/8/2025), ada 4.769 jalan di Indonesia menggunakan nama pahlawan nasional.

“Sepantasnya pula nama Rondahaim Saragih ditetapkan pemerintah pusat, dan khususnya menjadi nama jalan di ruas utama ibu kota Provinsi Sumatera Utara beserta 25 kabupaten dan 8 kota,” ujar Juliaman.

Sementara itu, kata dia, pedoman bagi DKI Jakarta merujuk pada Peraturan Gubernur (PerGub) 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum.

PerGub ini terkait dengan penggantian 22 nama jalan yang diambil dari tokoh Betawi di era Anies Baswedan.

“Kami, Komunitas Masyarakat Simalungun menilai penamaan jalan nasional Rondahaim Saragih bukan hanya untuk menjaga ingatan kolektif, keteladanan serta spirit Habonaran Do Bona, tetapi juga mengenang jasa kepahlawanan serta pesan persatuan dan kesatuan bangsa. Diatei Tupa,” ujar Juliaman Saragih.(fri/jpnn)