Julian Chalias Pilih Tetap Setia di Satria Muda Bandung
Pebasket Julian Chalias (kiri) saat berlaga bersama Satria Muda Bandung pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di GOR Manahan, Solo. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung resmi memperpanjang kontrak Julian Chalias hingga 2028.

Pemain kelahiran 12 Agustus 2002 itu memilih bertahan meski musim depan SM akan bermarkas di Bandung.

Kontrak Diperpanjang, Kesetiaan Teruji

Jebolan tim Indonesia Patriots jilid dua itu mengaku terkesan dengan keseriusan manajemen Satria Muda dalam mempertahankan jasanya.

"Sekarang kami ada di Bandung, ada tanggung jawab besar karena kami mewakili seluruh kota."

"Hal itu memberikan motivasi tersendiri bagi saya," ujar pemain berdarah Prancis-Surabaya itu.

Manajemen Senang

Managing Director Satria Muda Bandung Christian Ronaldo Sitepu mengungkapkan pihaknya sangat senang Julian memutuskan bertahan.

Pemain setinggi 197 cm ini dibutuhkan untuk melapis Pandu Wiguna, sementara satu center asing, Chad Brown, juga akan direkrut.

Sejak awal bergabung, Julian menjadi pilihan utama di area lubang kunci dan selalu diandalkan untuk dimainkan sejak awal.

Tim basket Satria Muda Bandung memperpanjang kontrak Julian Chalias sampai 2028, Jumat (5/12)

