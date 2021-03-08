Julie Estelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Laki-Laki, Ini Namanya

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Julie Estelle. Dia baru saja melahirkan anak keduanya dengan sang suami, David Tjiptobiantoro.

Kabar tersebut dibagikan oleh Julie Estelle melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya, dia membagikan sebuah kaki mungil sang buah hati.

Julie Estelle lantas mengungkapkan bahwa anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki itu lahir sekitar satu minggu yang lalu.

Anak kedua pemain film Surat dari Praha itu diberi nama Julian Luke Tjiptobiantoro.

"Satu minggu menyayangi putra kami yang manis Julian Luke Tjiptobiantoro. Lahir pada 23-09-2026," tulis Julie Estelle melalui akunnya di Instagram, Rabu (30/9).

Dia mengungkapkan putri sulungnya turut menyambut bahagia kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka.

"Brielle sangat bangga menjadi seorang kakak," kata Julie Estelle.