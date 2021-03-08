menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Julie Estelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Laki-Laki, Ini Namanya

Julie Estelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Laki-Laki, Ini Namanya

Julie Estelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Laki-Laki, Ini Namanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Julie Estelle. Dia baru saja melahirkan anak keduanya dengan sang suami, David Tjiptobiantoro.

Kabar tersebut dibagikan oleh Julie Estelle melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan terbarunya, dia membagikan sebuah kaki mungil sang buah hati.

Baca Juga:

Julie Estelle lantas mengungkapkan bahwa anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki itu lahir sekitar satu minggu yang lalu.

Anak kedua pemain film Surat dari Praha itu diberi nama Julian Luke Tjiptobiantoro.

"Satu minggu menyayangi putra kami yang manis Julian Luke Tjiptobiantoro. Lahir pada 23-09-2026," tulis Julie Estelle melalui akunnya di Instagram, Rabu (30/9).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan putri sulungnya turut menyambut bahagia kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka.

"Brielle sangat bangga menjadi seorang kakak," kata Julie Estelle.

Aktris Julie Estelle baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI