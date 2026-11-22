jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung memenangi duel kontra Bali United FC dengan skor 2-1 pada pekan ke-10 Super League.

Kemenangan yang dramatis sebab Persib harus bermain dengan sepuluh pemain di lima menit terakhir waktu normal.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam itu, dua gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta (79') dan Luka Menalo (82'), sedangkan Bali United dibuat oleh Marko Dugandzic (66').

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Persib berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal saat menghadapi Bali United FC.

Maung Bandung langsung tampil menekan untuk mencari gol pembuka dalam pertandingan tersebut.

Peluang pertama Persib hadir pada menit ke-3. Berawal dari serangan cepat, Uilliam Barros mencoba menusuk ke area pertahanan Bali United.

Dia berhasil merebut bola dari penguasaan pemain lawan, tetapi penyelesaian pertamanya belum mampu membuahkan gol setelah gagal menaklukkan penjaga gawang Mike Hauptmeijer.

Selepas peluang tersebut, Persib justru kesulitan mengembangkan serangan.