JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Julukan ‘Kakek’ Berbalik Jadi Kekuatan, Lucas Frigeri Tampil Gila di Bawah Mistar Arema

Julukan ‘Kakek’ Berbalik Jadi Kekuatan, Lucas Frigeri Tampil Gila di Bawah Mistar Arema

Julukan ‘Kakek’ Berbalik Jadi Kekuatan, Lucas Frigeri Tampil Gila di Bawah Mistar Arema
Kiper Arema FC Lucas Frigeri. Foto: Instagram/lucasfrigeri01.

jpnn.com - Label “kakek” yang sempat disematkan netizen justru menjadi bahan bakar kebangkitan kiper Arema FC Lucas Frigeri.

Dia berhasil membalikkan cemoohan menjadi tepuk tangan lewat performa yang kembali solid di bawah mistar.

Kiper asal Brasil itu perlahan menutup mulut para pengkritik. Dalam dua laga beruntun di Super League, Frigeri tampil bak tembok baja, mengukir clean sheet dan menghapus keraguan Aremania yang sempat memuncak di awal musim.

Padahal, belum lama ini, posisinya sempat goyah. Performa Frigeri dianggap menurun, bahkan kalah bersaing dari dua kiper lokal Arema, Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu.

Kritik datang bertubi-tubi, sebagian menyebut bahwa usia 36 tahun mulai menggerogoti ketangguhannya.

Namun Frigeri tak lari dari tekanan. Dia menjadikannya sebagai cambuk.

"Tidak ada pesepak bola yang selalu berada di performa terbaik. Saya hanya berusaha maksimal setiap dapat kesempata," ujarnya.

Statistiknya sempat bikin dahi berkerut, 20 gol bersarang dalam 14 pertandingan. Angka yang menguatkan narasi penurunan performa. 

Kiper Arema FC Lucas Frigeri sukses mencatatkan clean sheet. Sempat dijuluki Kakek, Lucas berhasil menunjukkan dirinya belum habis

