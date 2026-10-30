Jumat Keliling, Kapolda Sumsel Serap Aspirasi Warga, Usung Semangat Polisi Bersama Masyarakat

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rony Samtana melaksanakan kegiatan Jumat Keliling yang mengusung tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto “Polri Bersama Masyarakat” di Masjid Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Jumat (30/10). Kegiatan itu menjadi sarana bagi Irjen Rony menyerap aspirasi dan mempererat silaturahmi dengan ulama, tokoh agama, pengurus masjid, warga.

Seusai Salat Jumat berjemaah, Irjen Rony Samtana bersama sejumlah pejabat utama Polda Sumsel berdialog dengan jemaah yang menyampaikan berbagai persoalan, mulai keamanan lingkungan, peningkatan patroli hingga pemberantasan narkoba. “Kami ingin menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Kami ingin mendengar apa yang menjadi aspirasi, keluhan, kritik, maupun saran dari warga,” katanya.

Dia mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Menurut dia, ruang publik seperti jalan raya, pasar, kawasan permukiman, hingga tempat ibadah harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. “Polri tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh dukungan seluruh masyarakat," ungkap Rony.

Dalam kesempatan itu, Rony juga mengungkap bahwa sekitar 80 persen pelaku kejahatan yang diamankan terindikasi berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu, dia meminta ulama, tokoh agama, dan masyarakat ikut berperan mencegah peredaran narkoba.

Rony juga memaparkan penindakan Polda Sumsel bersama BNN di tiga lokasi Kelurahan Lawang Kidul, yakni Lorong Budiman, Lorong Panggang, dan Lorong Manggar II.

Dia menegaskan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Menurut dia, diperlukan pembenahan kawasan, peningkatan infrastruktur, serta pembinaan masyarakat. Hal itu supaya lingkungan rawan narkoba berubah menjadi kawasan yang aman dan produktif.

"Kami juga sudah meminta dukungan wali kota Palembang memikirkan bagaimana kawasan tersebut bisa dibenahi. Ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi bagaimana kami bersama-sama mengubah lingkungan menjadi lebih baik,” katanya.

Rony pun menjawab aspirasi warga agar polisi meningkatkan patroli menggunaan roda dua. Dia meminta Kapolsek Ilir Timur II memetakan titik-titik yang menjadi konsentrasi patroli.