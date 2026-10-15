Jumlah ASN 2026, Terbanyak Bukan PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - SURABAYA – Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) per Juni 2026 tercatat sebanyak 80.821 orang.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, jumlah tersebut terdiri atas 2.156 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 34.052 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23.337 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan 21.276 PPPK paruh waktu.

Pada tahun ini, Pemprov Jawa Timur juga menghadapi kebutuhan regenerasi aparatur karena lebih dari 2.000 ASN diperkirakan memasuki masa pensiun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Timur telah mengusulkan pengadaan 750 formasi CPNS serta 1.355 formasi PPPK pada 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di tengah kebutuhan regenerasi aparatur tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap ASN yang telah memiliki pengalaman pengabdian dapat terus mempertahankan integritas serta memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.

"Tetaplah dijaga, tetaplah ditingkatkan integritas yang sudah dibangun dengan baik ini. Semoga semua yang kita (Pemprov Jatim) lakukan berdampak dan berkah bagi Jawa Timur," katanya Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (14/10).

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 469 ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tersebut diberikan atas pengabdian selama 10, 20, dan 30 tahun.