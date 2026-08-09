Jumlah Guru dan Tendik Berstatus PPPK Jauh Lebih Banyak Dibanding PNS, Ini Datanya

jpnn.com - BATAM – Berikut ini jumlah guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hasil validasi data menunjukkan jumlah guru dan tendik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jauh lebih banyak dibanding yang berstatus PNS.

Validasi data guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk memetakan kebutuhan tenaga pendidik, agar tidak ada kekurangan di seluruh sekolah di Kota Batam.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan validasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi guru dan tenaga kependidikan, mulai dari status kepegawaian hingga persebarannya di setiap kecamatan.

"Dari pendataan ini kita mengetahui kondisi riil guru di Batam sebagai dasar menyusun kebijakan ke depan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat (7/8).

Hingga kini, Pemkot Batam telah mengumpulkan data guru dan tenaga pendidik dari empat kecamatan.

Yang pertama, untuk Kecamatan Batam Kota dengan 627 guru dan tenaga kependidikan serta Kecamatan Batu Ampar sebanyak 186 orang.

Dilanjutkan dengan Kecamatan Sekupang, yang terdiri atas 255 pegawai negeri sipil (PNS) dan 393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).