Jumlah Karya MediaMIND 2025 Meningkat 32 Persen, 2 Kategori Ini Pendorongnya

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Karya Jurnalistik MediaMIND 2025 resmi ditutup dengan telah selesainya proses penjurian final pada 8 Desember 2025.
Peningkatan jumlah karya pada penyelenggaraan MediaMIND tahun keempat ini menunjukkan perhatian dan dukungan publik terhadap sektor pertambangan dan inisiatif strategis Grup MIND ID.
Adapun, total yang telah masuk sejak kompetisi dibuka pada 11 Juli hingga 25 November 2025 mencapai 794 karya atau meningkat 32 persen dibanding MediaMIND 2024 yang mengumpulkan 603 karya.
Menariknya, peningkatan terbesar justru datang dari kategori publik dan mahasiswa, terutama pada karya konten media sosial.
Keduanya menjadi penanda publik juga menjadi bagian yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat penciptaan nilai tambah industri pertambangan ke depan.
Di kategori media, infografis menjadi salah satu kategori dengan pertumbuhan signifikan.
Hal ini menggambarkan media kini memiliki cara yang lebih inovatif dalam menyajikan fakta secara visual, padat, dan mudah dipahami.
Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dari berbagai kalangan, baik jurnalis, mahasiswa maupun masyarakat umum.
