Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah

Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah
Sejumlah anak yang diduga menjadi korban keracunan MBG dirawat di bangsal anak RSUD Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025). Berdasarkan data Pemkab Agam, sebanyak 86 orang menjadi korban terindikasi keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lubuk Basung pada Rabu (1/10) yang membuat pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/bar

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Jumlah korban keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10) siang.

Pemerintah Kabupaten Agam mencatat jumlah korban keracunan MBG di daerah itu bertambah menjadi 108 orang, tersebar di Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah hingga Kamis (2/10) siang.

"Ini berdasarkan data korban yang dirawat di RSUD Lubuk, Rumah Sakit Ibuk, dan Anak (RSIA) Rizki Bunda dan Puskesmas Manggopoh," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Roza Syafdefianti di Lubuk Basung, Kamis (2/10).

Dia menjelaskan bahwa 108 korban itu merupakan pelajar dari tingkat TK, SD, MTs, SMP, guru, orang tua dan lainnya.

Menurut dia, dari 108 korban itu, 41 masih dirawat di dua rumah sakit dan satu puskesmas.

Sementara, 67 korban lainnya sudah pulang ke rumah setelah kondisi membaik.

"Korban mendapatkan pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit dan puskesmas tersebut," ungkapnya.

Dia mengatakan jumlah korban keracunan MBG tersebut terus bertambah dari sebelumnya 86 pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.

Jumlah korban keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10), siang. 

