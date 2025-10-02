Jumlah Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah
jpnn.com - LUBUK BASUNG - Jumlah korban keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10) siang.
Pemerintah Kabupaten Agam mencatat jumlah korban keracunan MBG di daerah itu bertambah menjadi 108 orang, tersebar di Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah hingga Kamis (2/10) siang.
"Ini berdasarkan data korban yang dirawat di RSUD Lubuk, Rumah Sakit Ibuk, dan Anak (RSIA) Rizki Bunda dan Puskesmas Manggopoh," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Roza Syafdefianti di Lubuk Basung, Kamis (2/10).
Dia menjelaskan bahwa 108 korban itu merupakan pelajar dari tingkat TK, SD, MTs, SMP, guru, orang tua dan lainnya.
Menurut dia, dari 108 korban itu, 41 masih dirawat di dua rumah sakit dan satu puskesmas.
Sementara, 67 korban lainnya sudah pulang ke rumah setelah kondisi membaik.
"Korban mendapatkan pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit dan puskesmas tersebut," ungkapnya.
Dia mengatakan jumlah korban keracunan MBG tersebut terus bertambah dari sebelumnya 86 pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.
Jumlah korban keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus bertambah hingga Kamis (2/10), siang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPAI Sarankan Ada Sanksi Hukum pada Kasus Keracunan MBG
- Banyak Siswa yang Antusias, Jangan Sampai MBG Disetop
- BGN Tutup Dapur SPPG di Citatah yang Cuci Ompreng MBG Asal-asalan
- Fenomena MBG: Gizi atau Racun?
- Korban Keracunan MBG di Agam Bertambah, Termasuk Guru-Ortu Siswa
- 28 Korban Keracunan MBG di Agam Masih Dirawat Intensif