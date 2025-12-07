Jumlah Korban Meninggal Bencana Alam di Sumut Bertambah Jadi 330 Orang

jpnn.com, MEDAN - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara terus bertambah. Hingga Minggu (7/12) pukul 17.00 WIB, total korban jiwa telah mencapai 330 orang.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebanyak 12 orang dari data sebelumnya yang tercatat 318 jiwa pada Sabtu, pukul 08.00 WIB.

Pusdalops PB mendata 330 orang yang meninggal dunia tersebut tersebar di 12 dari 18 kabupaten/kota yang terlanda???????.

Pusdalops mencatat 12 kabupaten/kota yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 36 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 102 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 85 orang, Kota Sibolga 53 orang, Kabupaten Humbang Hasundutan sembilan orang dan Kota Padangsidimpuan satu orang.

Selain itu, Kabupaten Pakpak Bharat dua orang, Kota Medan 12 orang, Kabupaten Langkat 11 orang, Kabupaten Deliserdang 17 orang, Kabupaten Nias satu orang dan Kabupaten Nias Selatan satu orang.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut.