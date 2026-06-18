Jumlah Massa Demo Hari Ini di Jakarta Lumayan Banyak, Mendukung Program MBG

jpnn.com - JAKARTA – Sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan menggelar aksi demo hari ini Kamis 18 Juni 2026 di Kawasan Monas, Jakarta.

Jumlah massa dalam aksi damai yang berlangsung pada pukul 13.36 WIB itu sekitar 10.000 orang.

Massa merupakan perwakilan dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta berbagai daerah, yang terdiri dari elemen pemuda, emak-emak, hingga para pekerja yang terlibat di dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan Fakhri Ikbar memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

Mereka menilai program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah terpencil, demi menyongsong visi Generasi Emas Indonesia 2045.

"Presiden Prabowo itu memberikan makan untuk anak-anak Indonesia. Kalaupun ada yang salah, bukan salah programnya. Ya, kita sama-sama benahi, perbaiki sistemnya. Pak Prabowo tidak sendirian, masyarakat Indonesia di daerah-daerah, khususnya pulau-pulau terpencil sangat butuh MBG ini," kata Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan Fakhri Ikbar saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan program MBG merupakan bentuk investasi penting bagi masa depan bangsa agar anak-anak Indonesia memiliki daya saing secara global.