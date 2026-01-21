menu
Jumlah Pengguna Aktif Threads di Ponsel Melampaui X, Tetapi Kalah di Web
Threads. Foto: Meta

jpnn.com - Threads milik Meta mencetak tonggak penting pada awal 2026. Berdasarkan laporan Similarweb, jumlah pengguna aktif harian Threads di ponsel telah melampaui X.

Data Similarweb mencatat per 7 Januari 2026 Threads mengantongi sekitar 141,5 juta pengguna aktif harian di aplikasi iOS dan Android.

Angka itu melampaui X yang berada di kisaran 125 juta pengguna aktif harian di perangkat seluler.

Meski demikian, persaingan belum sepenuhnya dimenangkan Threads. Untuk penggunaan berbasis web, X masih unggul jauh.

Similarweb mencatat X mampu mempertahankan sekitar 150 juta kunjungan web harian, sementara Threads hanya 8,5 juta kunjungan web gabungan dari Threads.com dan Threads.net per 13 Januari.

Lonjakan pengguna Threads di perangkat seluler dinilai bukan tanpa sebab.

Akselerasi itu didorong promosi silang yang agresif dari ekosistem Meta, khususnya Facebook dan Instagram.

Selain itu, fokus pada kreator serta peluncuran fitur baru yang relatif cepat turut memperkuat daya tarik Threads. (techcrunch/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

