Jumlah Pengguna Capai 280 Ribu, BNIdirect Perkuat Pengelolaan Keuangan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat BNIdirect sebagai one-stop solution digital financial services, yang menghadirkan rangkaian layanan pengelolaan keuangan terintegrasi bagi berbagai segmen nasabah bisnis, mulai dari UMKM hingga perusahaan dan institusi.

Hingga akhir Juni 2026, jumlah pengguna BNIdirect mencapai 280 ribu. Pada periode yang sama, volume transaksi tumbuh 17% secara tahunan menjadi Rp6.039 triliun.

Pengelolaan keuangan yang tumbuh bersama bisnis BNI menghadirkan BNIdirect bisnis untuk mendukung UMKM dalam mengelola berbagai kebutuhan keuangan, mulai dari transfer dana, pembayaran massal, hingga manajemen rekening secara daring.

Kehadiran layanan tersebut membantu pelaku usaha mengurangi proses manual dan menjalankan aktivitas transaksi melalui satu platform.

BNIdirect cash disediakan bagi nasabah institusi, perusahaan, instansi, dan yayasan yang memiliki volume serta kompleksitas transaksi lebih tinggi.

Layanan ini dapat digunakan oleh beberapa pengguna atau multi-user, sehingga perusahaan dapat membagi kewenangan dalam setiap tahapan transaksi.

BNI juga terus mengembangkan BNIdirect bisnis agar dapat mendukung mekanisme multi-user dengan pembagian peran Maker, Approver, dan Releaser.

Pengembangan ini diharapkan dapat membantu UMKM membangun kontrol transaksi yang semakin kuat seiring bertambahnya skala dan kompleksitas usaha.