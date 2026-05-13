Jumlah Peredaran Uang Palsu Menurun

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P. Gozali bekerja sama dengan Polri dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), telah memusnahkan 466.535 lembar uang palsu.

Ricky mengaku jumlah uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat, perbankan, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional pada 2017 hingga November 2025.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan penelitian kami terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah kalau kita lihat,” kata Ricky di Jakarta, Rabu (13/5).

Adapun pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang.

Selain itu, pemusnahan juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat sesuai ketentuan berlaku.

BI juga mencatat jumlah temuan uang rupiah palsu menurun dalam tiga tahun terakhir, dari rasio 5 piece per million (ppm) atau 5 lembar per 1 juta uang beredar pada 2023 menjadi 1 ppm pada April 2026.

“Ppm itu piece per million, berarti 5 lembar per 1 juta uang yang beredar. Itu turun, sekarang hingga mendekati 1 (ppm). Jadi setiap 1 juta yang beredar, ditemukan 1 uang palsu,” katanya.

Ricky mengatakan, uang rupiah semakin sulit untuk dipalsukan seiring dengan penguatan kualitas, baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang makin modern.