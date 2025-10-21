Jumlah Peserta Naik 22 Persen, Allpack Indonesia 2025 Jadi Pameran Terbesar di Asia Tenggara
jpnn.com, JAKARTA - Pameran terbesar di Asia Tenggara, Allpack Indonesia 2025 resmi digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran dimulai 21–24 Oktober 2025.
Pameran Internasional tersebut menampilkan beragam inovasi lintas sektor dalam industri kemasan, plastik, pengolahan, percetakan, daur ulang, dan farmasi.
Tahun ini, jumlah peserta pameran meningkat hingga 22 persen dibandingkan dengan penyelenggaraan 2024. Di mana lebih dari 1.500 peserta pameran dari 30 negara, serta menargetkan lebih dari 50 ribu pengunjung profesional dari 54 negara.
"Hal ini mencerminkan optimisme tinggi para pelaku industri terhadap potensi pasar Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Selasa (21/10).
Dia menyebutkan, pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku industri, produsen, distributor, asosiasi, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia. Mereka menciptakan sinergi nyata dalam memperkuat rantai pasok industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Kegiatan ini mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kemasan, plastik, pengolahan, daur ulang, dan farmasi, dan meningkatkan daya saing industri nasional," ujar Daud.
Allpack Indonesia 2025 menghadirkan beragam diskusi inspiratif yang memperkaya wawasan para pelaku industri kemasan, plastik, pengolahan, dan farmasi. Di antaranya, seminar Packaging Trend & Innovation Towards Sustainability: The Future of Responsible Business Practices oleh Asosiasi Indonesia Packaging Federation.
Sejumlah asosiasi seperti IPR, ARPI, GAPMMI, dan perusahaan Uhlmann juga menggelar member gathering yang menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi bisnis di antara para profesional industri. Juga beragam seminar tematik kembali digelar dengan topik-topik relevan dan aplikatif.
Peserta Allpack Indonesia 2025 meningkat pesat, event ini nenjadi pameran terbesar di Asia Tenggara
