Jumlah PNS Mengempis, Lebih Banyak PPPK Paruh Waktu, Lowongan CPNS Belum Pasti

jpnn.com - CIANJUR – Jumlah ASN berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lebih sedikit dibanding PPPK Paruh Waktu.

Begitu pun, jumlah PNS di Pemkab Cianjur juga kalah dibanding PPPK penuh waktu.

Meski jumlah PNS terus menyusut lantaran setiap tahun ada ratusan yang pensiun, Pemkab Cianjur belum memastikan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027 karena masih mengkaji kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Akos Koswara mengatakan salah satu pertimbangan utama adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 30 persen.

"Pertimbangan penting dalam menentukan rekrutmen ASN ialah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas batas maksimal 30 persen," katanya di Cianjur, Minggu (9/8).

Menurut Akos, kajian kebutuhan pegawai dilakukan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan mempertimbangkan jumlah aparatur yang tersedia, kebutuhan masing-masing perangkat daerah, serta kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.

Pemkab Cianjur menilai jumlah aparatur saat ini masih mencukupi untuk menjalankan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini aparatur Pemkab Cianjur terdiri atas 6.693 PNS, 8.039 PPPK, dan 6.994 PPPK paruh waktu.