Jumlah PPPK Lebih Banyak dari PNS, Dilakukan Pemetaan Kompetensi

jpnn.com - MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur melakukan pemetaan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemetaan kompetensi PPPK ini sebagai langkah awal pendistribusian pegawai ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Subkhan mengatakan persoalan kekurangan tenaga kerja di SKPD lingkungan pemerintah daerah setempat antara lain dipicu karena adanya pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.

"Upaya kami untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat pensiun atau purnatugas, memanfaatkan pemetaan dengan melihat pada kompetensi PPPK apakah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD," kata Subkhan di Kota Malang, Minggu (4/10).

Berdasarkan data yang diterima dari BPKSDM Kota Malang, diketahui hingga periode 2026 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot setempat sejumlah 9.673 orang.

Jumlah ASN tersebut terdiri dari 4.613 berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5.060 orang merupakan PPPK.

Kemudian, pada tahun ini terdapat 404 pegawai yang merupakan PNS maupun PPPK memasuki masa purnatugas. Sedangkan, pada periode 2027 sebanyak 347 PNS maupun PPPK akan pensiun.

Pihaknya juga melakukan tahapan analisa jabatan dan beban kerja (Anjab ABK) terhadap para pegawai yang akan dipindahtugaskan dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya untuk mengisi kebutuhan SDM.