Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Ini Datanya
jpnn.com - SEMARANG – Di lingkungan Pemprov Jawa Tengah (Jateng), jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan sudah melampaui PNS.
Fakta tersebut setelah Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyerahkan SK pengangkatan 13.111 PPPK Paruh Waktu di Stadion Jatidiri, Semarang pada Kamis, 11 Desember 2025.
Sebelumnya, komposisi ASN di Pemprov Jateng lebih banyak PNS dibanding PPPK. Jumlah PPPK 20.089. Jumlah PNS 29.849.
Saat ini, jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Pemprov Jateng mencapai 33.200 pegawai.
Total ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang.
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu disaksikan oleh Wagub Jateng Taj Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional 1 Yogyakarta. Acara penyerahan SK disambut antusias oleh para PPPK Paruh Waktu.
Salah seorang PPPK paruh waktu, Eni Pudiastuti mengaku, senang yang pada akhirnya mendapatkan SK tersebut. Setelah bekerja sebagai tenaga administrasi selama 16 tahun di SMA Negeri 6 Semarang, akhirnya diangkat sebagai ASN.
Berikut ini data jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu di tingkat pemprov yang sudah melampauai PNS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Luthfi Serahkan SK Kepada 13 Ribu Orang PPPK Paruh Waktu, Terbanyak di Indonesia
- Kepala BKN: Usulan Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu di Atas 20 Desember 2025 Ditolak!
- Masih Adakah Seleksi PPPK dari Honorer? BKN Menjawab Tegas
- 1.526 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Fairid Naparin Beri Pesan Penting
- Wahai PPPK Paruh Waktu, Ini Aturan Naik Status jadi Full Time, Jangan Kecewa ya
- Info Terbaru Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu dari Kabid GTK