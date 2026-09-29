Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Aman Baru Bisa Dipastikan Awal Bulan Depan

jpnn.com - MATARAM – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja dan disiplin PPPK paruh waktu.

Pada proses evaluasi kinerja dan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Pemkot Mataram memberikan atensi khusus terhadap kasus narkoba dan pinjaman online (pinjol).

"Selain disiplin, aspek kasus pinjol hingga narkoba menjadi perhatian kami dalam penilaian evaluasi kinerja PPPK PW," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin (28/9).

Lebih lanjut dikatakan, keterlibatan PNS dan PPPK dalam pinjol ilegal dan judol telah menjadi penyakit utama kepegawaian karena efeknya berantai.

Misalnya, melakukan pelanggaran disiplin berat, penurunan produktivitas akibat mangkir kerja, hingga berpotensi terlibat dalam tindak pidana.

Karena itu, katanya, setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menilai kelayakan pegawai berdasarkan kinerja harian dan kriteria yang telah ditetapkan.

Evaluasi itu menjadi dasar penentuan perpanjangan masa kontrak PPPK PW yang akan berakhir pada 1 Oktober 2026.

Ditegaskan bahwa setiap OPD memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah seorang pegawai berkategori baik dan layak dipertahankan, atau justru sebaliknya.