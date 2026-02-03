Jumlah Tamu Hotel di Jakarta Mengalami Penurunan pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Hotel bintang tiga masih menjadi pilihan utama bagi tamu domestik atau asal Indonesia saat berkunjung ke Jakarta pada Desember 2025 dengan proporsi sebesar 36,79 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Kadarmanto mengatakan, tamu asing cenderung memilih hotel bintang lima dengan proporsi mencapai 37,89 persen.

"Secara umum jumlah tamu asing di Jakarta cenderung menunjukkan tren menurun yang terjadi setiap penghujung tahun," ujar Kadarmanto dikutip Selasa (3/1).

Mayoritas tamu yang menginap di hotel berbintang wilayah Jakarta didominasi oleh tamu domestik dengan proporsi sebesar 90,93 persen.

Kemudian untuk tamu asing tercatat sebesar 9,07 persen.

Untuk tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta pada Desember 2025 mencapai 59,97 persen atau turun sebesar 2,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun sebanyak 2,08 persen dibandingkan Desember tahun 2024.

Sedangkan TPK hotel non-bintang tercatat sebesar 45,29 persen. Berbeda dengan hotel bintang, TPK hotel non-bintang mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen poin secara bulanan, namun secara tahunan ini mengalami penurunan sebesar 1,29 persen poin.

Rata-rata lama menginap tamu pada hotel bintang di Jakarta pada Desember tahun 2025 tercatat sebesar 1,57 malam.