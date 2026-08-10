Jumlah Titik Panas di Riau Berkurang, Ada Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

jpnn.com - PEKANBARU - Kondisi cuaca hari ini Senin 10 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Riau diprakirakan relatif cerah berawan hingga berawan.

Namun, BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Forecaster On Duty BMKG Bella R Adelia mengatakan pada Senin pagi cuaca Riau diprakirakan udara kabur hingga cerah berawan.

Memasuki siang hari, kondisi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan mulai meningkat pada sore hingga malam hari.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

“Untuk sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah tersebut,” ujar Bella.

Hujan masih berpeluang terjadi hingga dini hari, khususnya di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.