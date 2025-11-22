Jumlah Warga Australia yang ke Dokter Menurun di Tengah Harga Kebutuhan yang Meningkat
Data Medicare, sejenis asuransi BPJS di Australia, yang dipublikasikan diam-diam secara daring menunjukkan 'bulk-billing' tetap stagnan, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu meskipun miliaran dolar telah digelontorkan ke dalam skema tersebut.
'Bulk-billing' adalah sistem penagihan langsung ke subsidi kesehatan dari pemerintah Australia untuk warganya.
Dalam skema tersebut, jika biaya konsultasi dokter tidak melebihi batas subsidi ini, pasien tidak harus membayar apa-apa. Namun jika biayanya melebihi batas subsidi, pasien harus tetap membayar sisanya.
Menurut data untuk kuartal Juli hingga September tahun ini, tarif 'bulk-billing' berada di angka 77,6 persen, sama persis dengan tahun lalu.
Sementara itu, total layanan dokter umum selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya turun sekitar 10.000 per hari.
Biaya rata-rata yang harus ditanggung pasien meningkat dari sekitar A$4 (Rp43 ribu) menjadi A$50,49 (Rp544 ribu).
Menteri Kesehatan dari Partai Liberal Australia, Anne Ruston, mengatakan ini akan berdampak pada sistem rumah sakit.
"Meskipun ada investasi besar di sini, kami hanya melihat sedikit perubahan pada tarif, yang berarti kami tahu warga menghindari konsultasi dokter karena mereka tidak mampu," kata Senator Ruston.
