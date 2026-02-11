Jumpa Persib Bandung, Pelatih Ratchaburi FC Ingatkan Satu Hal yang Bisa Jadi Bencana

menu
Skuad Persib Bandung berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Ratchaburi FC menyambut laga kandang melawan Persib Bandung pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan kewaspadaan tinggi.

Meski tampil di depan publik sendiri, tim asal Thailand itu tak ingin gegabah menghadapi wakil Indonesia tersebut.

Pertandingan Ratchaburi FC vs Persib akan digelar di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Pelatih Ratchaburi FC Worrawoot Srimaka menegaskan timnya siap tampil maksimal, tetapi tetap mengedepankan sikap hati-hati.

Dia menilai Persib sebagai lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman di kompetisi Asia.

"Kami tahu, ini pertandingan yang sulit. Namun, ini pertandingan kandang, jadi kami akan melakukan segalanya demi meraih kemenangan."

"Hanya ada dua pertandingan. Jadi kami harus berhati-hati, sebisa mungkin jangan membuat kesalahan," tegasnya.

Persib sendiri datang ke Thailand dengan kepercayaan diri tinggi seusai melangkah ke fase gugur sebagai juara Grup G.

