Junaida Santi Comeback, Timnas Voli Putri Indonesia Tetap Tumbang di Tangan Korea

Junaida Santi Comeback, Timnas Voli Putri Indonesia Tetap Tumbang di Tangan Korea
Pevoli Junaida Santi saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Korea di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (16/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia kembali memainkan Junaida Santi saat menghadapi Korea pada l aga perebutan peringkat ke-13 hingga 16 FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (16/8) skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor tipis 2-3 (25-22, 15-25, 25-17, 18-25, 5-15).

Dalam laga ini, kehadiran Junaida Santi membuat serangan Timnas voli putri Indonesia lebih hidup.

Pemain kelahiran 12 Agustus 2007 tersebut kembali menjadi top skor dengan raihan 19 angka.

Sebelumnya, jebolan tim Bravo tersebut sempat absen di laga melawan Thailand seusai masih mengalami cedera di bagian lutut kiri.

Pemain lainnya yang gemilang ialah Pascalina Mahuze dengan tambahan 16 poin, disusul Syelomitha Afrilaviza Wongkar dengan raihan 11 angka.

Dengan hasil ini, Timnas voli putri Indonesia akan memperebutkan tempat ke-15 melawan Puerto Rico, yang di laga sebelumnya harus mengakui keunggulan Serbia dengan skor telak 0-3 (11-25, 21-25, 19-25).

Timnas voli putri Indonesia harus waspada mengingat kalah atas Puerto Rico di laga Pool A dengan skor tipis 2-3 (25-17, 26-28, 25-15, 23-25, 15-17).

Timnas voli putri Indonesia kembali telan kekalahan di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Korea, Sabtu (16/8)

