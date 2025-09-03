Jungkook BTS Minta ARMY Jauhi Rumahnya di Seoul

jpnn.com, JAKARTA - Jungkook, anggota termuda grup BTS, meminta penggemarnya yang dikenal sebagai ARMY untuk menjauhi kediamannya setelah beberapa insiden penggemar mencoba masuk tanpa izin.

Permintaan itu disampaikan melalui siaran langsung pada hari ulang tahunnya, Senin (1/9).

“Kau bilang kami teman, maksudku ARMY, memang seperti keluarga dan teman, tetapi itu menyedihkan. Aku menghargai dukunganmu, tetapi ayolah, jangan lakukan itu,” kata Jungkook.

Jungkook menambahkan, “Jika kalian tidak ingin berakhir di kantor polisi, jangan dekati rumahku.”

Dia menjelaskan awalnya dia berniat menyapa penggemar dari kediamannya di Distrik Yongsan, Seoul.

Namun, dia membatalkan niat tersebut karena khawatir setelah serangkaian insiden penggemar mencoba masuk ke rumah tanpa izin.

Salah satu insiden terbaru terjadi pada Sabtu (30/8), ketika seorang wanita berusia 40-an tertangkap mencoba memasuki rumah Jungkook.

Dia terlihat membuka pintu di area parkir bawah tanah, tetapi segera ditangkap oleh polisi yang berjaga. Jungkook menyebutkan bahwa seluruh peristiwa terekam kamera pengawas.