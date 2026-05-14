Jungkook BTS Ungkap Momen Emosional Saat Kembali ke Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Jungkook membagikan pengalamannya kembali tampil di atas panggung bersama BTS dalam rangkaian tur dunia terbaru mereka bertajuk “ARIRANG”.

Tur dunia tersebut dibuka bulan lalu di Stadion Goyang, Korea Selatan, dan menandai kembalinya BTS ke panggung konser setelah cukup lama tidak tampil bersama.

Dalam wawancara dengan Harper's Bazaar Korea yang dikutip Soompi, Selasa (12/5), Jungkook mengaku momen tersebut terasa sangat emosional baginya.

“Sudah sangat lama sejak konser terakhir kami, dan karena kami mencurahkan begitu banyak usaha dan perhatian dalam mempersiapkannya, saya tidak merasa terlalu gugup atau khawatir,” ujar Jungkook.

Meski demikian, ia mengaku tetap merasakan sensasi yang sulit dijelaskan ketika kembali berdiri di hadapan puluhan ribu penggemar.

“Rasanya seperti saya sempat masuk ke dunia lain untuk sesaat,” kata pelantun Seven itu.

Jungkook mengatakan dirinya selalu merasa paling menjadi diri sendiri ketika berada di atas panggung, mendengar sorakan penonton sambil menari dan bernyanyi.

“Ketika tenggorokan saya sakit, tubuh saya basah oleh keringat, dan semuanya terasa kacau, anehnya justru saat itulah saya merasa paling hidup,” ujarnya.