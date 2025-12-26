JungleSea Wonderland Meriahkan Libur Akhir Tahun di Lampung Selatan

jpnn.com - Lampung Selatan menunjukkan tren positif sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Sumatra.

Pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke wilayah tersebut tercatat terus meningkat.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui gotrack.lampungselatankab.go.id, jumlah kunjungan wisatawan mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada periode 2023 ke 2024, kunjungan wisatawan tercatat melonjak hingga 123 persen, atau sebanyak 1.510.813 wisatawan di tahun 2024.

Tren ini diproyeksikan kembali meningkat pada libur akhir 2025.

Merespons hal tersebut, JungleSea sebagai destinasi wisata di Lampung yang memadukan wahana rekreasi dengan pantai menghadirkan rangkaian acara spesial bertajuk 'JungleSea Wonderland'.

Acara tersebut diadakan mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Adapun acara itu menyajikan berbagai aktivitas menarik, seperti parade marching band, meet and greet maskot Gala & Tala, funny jump scare, exotic pet, hingga music corner yang dapat dinikmati seluruh pengunjung dari berbagai usia.