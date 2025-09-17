Juragan 99 Bawa Ayah Veda Ega Pratama Saksikan Final Red Bull Rookies Cup Italia

jpnn.com, JAKARTA - Bos MS Glow for Men dan J99 Corp., Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 mebawa ayah Veda Ega Pratama, Sudarmono, untuk menyaksikan final Red Bull Rookies Cup 2025 di Sirkuit Misano, Italia.

Hal itu dilakukan untuk memberikan suntikan semangat kepada anaknya yang berlaga dalam ajang tersebut.

"Kehadiran sang ayah tentunya menjadi sumber semangat tambahan bagi Veda yang tengah berjuang memperpanjang perebutan gelar juara dunia di Misano World Circuit Marco Simoncelli," kata Gilang, Rabu (17/9).

Menurutnya, kehadiran MS Glow for Men di Italia menjadi bukti komitmen dukungan bagi pemuda Indonesia yang berjuang mewujudkan mimpi di panggung dunia.

Veda juga telah menjadi brand ambassador MS Glow For Men sejak awal 2025.

“Veda adalah simbol semangat generasi muda Indonesia. Ini adalah langkah penting yang jadi kunci untuk membuka jalan Indonesia berlaga di MotoGP,” ujarnya.

Dalam Race 1 Final Red Bull Rookies Cup 2025, Veda memulai pertandingan dari posisi kedua, tepat di belakang pesaing terberatnya, Brian Uriarte asal Spanyol.

Saat itu, Veda menempati posisi kedua klasemen, tertinggal 21 poin dari Uriarte dan jika berhasil memperpanjang persaingan hingga Race 2, peluang mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berkesempatan naik ke MotoGP akan makin terbuka.