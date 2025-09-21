Juragan 99 Targetkan Makin Banyak Pembalap Indonesia Berprestasi di Kejuaraan Dunia

jpnn.com - Pendiri J99 Corp., Gilang Widya Pramana alias Juragan 99, merupakan sosok pebisnis yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi lainnya.

Bagi Gilang, kesuksesan bisnis merupakan pintu untuk berbuat sesuatu yang lebih besar bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang olahraga.

Produk yang dibuat perusahaannya yakni MS Glow For Men (MSGFM), menjadi satu-satunya brand skincare lokal Indonesia yang menjadi sponsor tim elite MotoGP, Gresini Racing.

Tim ini diisi dua pembalap dunia yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

"Bagi saya, promosi produk hanyalah bonus. Tujuan yang lebih penting adalah menggerakkan orang lewat aksi nyata di balik layar yakni mendukung berbagai passion pria," kata Gilang Minggu (21/9).

Tidak puas hanya menjadi sponsor, MS Glow For Men pun terjun lebih dalam. Pada 2024, MS Glow For Men Racing Team debut di ajang nasional Mandalika Racing Series.

“Membangun tim, artinya ada wadah dan kesempatan lebih besar bagi rider lokal dari seluruh Indonesia, untuk berkembang lebih serius. Insyaallah, tahun depan kita akan turun ke kejuaraan di Asia,” ungkapnya.

Sadar akan pentingnya regenerasi membuat Gilang meluncurkan program MS Glow Goes to Racing School dan Riders Audition. Program ini pun membuka pintu bagi anak-anak muda Indonesia untuk belajar langsung dari pembalap profesional sekaligus menemukan talenta baru.