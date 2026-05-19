Jurnalis dan Aktivis Kemanusiaan Indonesia Ditangkap Israel, Ini yang Dilakukan Kemlu

Anak-anak Palestina di Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Lima WNI dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur ditangkap oleh militer Israel.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara 1 Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul.

Yvonne menuturkan, Kemlu juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita serta dukungan medis apabila diperlukan.

“Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian,” ucap Yvonne dalam keterangannya, Selasa (19/5).

Indonesia juga disebut telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Jordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF.

“Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat,” kata dia.

Dia menambahkan perwakilan Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi, memverifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina,” tuturnya.

