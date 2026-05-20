Jurnalis Foto Indonesia Ditahan Israel, Ibunya Mengenang Percakapan Terakhir
jpnn.com - JURNALIS foto Republika Thoudy Badai alias Odi dikabarkan ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Odi bersama sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya konon ditahan ketika kapal yang mereka tumpangi berada di perairan Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza.
Kabar tersebut telah diterima keluarga Odi di Bandung.
Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung
Ibunda Odi, Hani Hanifa Humanisa, mengaku cemas dan berharap pemerintah Indonesia segera turun tangan untuk membantu pembebasan anaknya beserta sukarelawan lainnya.
Ditemui di kediamannya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Hani mengaku masih mengingat percakapan terakhir dengan putranya sebelum berangkat menuju Gaza.
Meski sejak awal dipenuhi rasa khawatir, dia akhirnya memberi izin setelah melihat kesungguhan Odi mengikuti misi kemanusiaan itu.
"Yang pertama itu waktu ke Tunisia. Di sana dia ikut pelatihan untuk selanjutnya kalau diizinkan orang tuanya lanjut ke Gaza. Waktu di Tunisia saya enggak kasih izin," kata Hani, Selasa (19/5/2026).
Keluarga jurnalis foto Thoudy Badai alias Odi bercerita soal anaknya ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza.
