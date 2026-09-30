Jurnalis Mengajar Astra Bekali UMKM Cara Meracik Konten agar Produk Makin Dikenal

jpnn.com, JAKARTA - Membuka akun media sosial mudah. Mengisinya secara konsisten dengan konten yang bisa memperkenalkan produk menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama ketika waktu dan tenaga terbatas.

Persoalan itu menjadi fokus program Jurnalis Mengajar yang digelar PT Astra International Tbk bersama Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra dan Kompas Institute.

Sebanyak 50 pelaku UMKM binaan Astra mendapat pelatihan mengelola media digital hingga membuat konten produk menggunakan ponsel.

Program bertema “Membangun Fondasi Media Digital untuk Bisnis dan Membuat Konten yang Menarik dan Mudah Diproduksi” tersebut menjadi bagian dari pembinaan UMKM menjelang usia ke-70 Astra.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan kemampuan memanfaatkan media digital semakin dibutuhkan seiring perubahan teknologi dan perilaku masyarakat.

“Melalui program Jurnalis Mengajar, kami ingin mendorong UMKM binaan Astra tidak hanya mampu menghasilkan konten yang menarik, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam membangun komunikasi dan memperkenalkan nilai produknya kepada masyarakat,” ujar Boy.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas UMKM agar semakin adaptif terhadap perkembangan digital dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Dari Mengatur Akun hingga Memotret Produk