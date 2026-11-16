Juru Bicara Forum Pendiri Partai Gerindra: Dasco Layak Jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Forum Pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap menilai Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., merupakan figur yang layak untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Rahmat Sorialam Harahap mengatakan di tengah dinamika politik nasional dan kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, serta penerimaan luas dari berbagai kalangan.

Dia menyebut Prof Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang memiliki kombinasi pengalaman politik, kemampuan komunikasi, dan rekam jejak dalam membangun jembatan persatuan di tengah keberagaman kepentingan politik nasional.

"Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad adalah sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan untuk merangkul semua kalangan. Beliau sudah teruji sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra," ujar Rahmat Sorialam Harahap dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Senin (16/11).

Menurutnya, karakter kepemimpinan Dasco yang tenang, tegas, cerdas, dan solutif menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Selama menjalankan tugas di parlemen maupun di lingkungan partai, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas fraksi, lintas partai, bahkan di antara kelompok politik dengan pandangan berbeda.

Rahmat menilai kemampuan tersebut menjadi salah satu kualitas penting yang dibutuhkan dari seorang Wakil Presiden, yakni bukan sekadar mendampingi Presiden, tetapi juga menjadi perekat komunikasi politik, menjaga keseimbangan, serta memperkuat persatuan nasional.

Baca Juga: Timses dan Sukarelawan Prabowo di Presidium 08 Dukung Bang Dasco Jadi Wapres

"Beliau mampu menjadi jembatan komunikasi antarkelompok. Semua merasa didengar dan dihargai. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia, sosok yang tidak memperlebar perbedaan, tetapi mampu menyatukan berbagai kekuatan demi kepentingan bangsa," tegasnya.

Lebih jauh, Rahmat menekankan bahwa loyalitas terhadap Presiden Prabowo Subianto dan komitmen terhadap konstitusi merupakan prinsip penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan serta stabilitas nasional.