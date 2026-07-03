Juru Bicara TikTok Buka Suara Soal Rumor PHK 90 Persen Karyawan Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara TikTok buka suara perihal rumor mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 90 persen karyawan Tokopedia.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara TikTok menyatakan perusahaan memang tengah melakukan penyelarasan dalam badan organisasi.

Namun, TikTok tidak menjelaskan secara detail mengenai jumlah karyawan yang terdampak lantaran penyesuaian tersebut.

Baca Juga: Kreator Binaan Folago Raih Gelar Top 1 TikTok LIVE Super Live Star 2026

“Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan (R&D) pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami," kata Juru Bicara TikTok kepada Jpnn.com, Jumat (3/7).

TikTok menyatakan langkah ini bukan keputusan yang mudah.

Namun, perusahaan di bawah naungan ByteDance tersebut menyatakan tengah fokus memberikan dukungan kepada pihak yang terdampak dalam masa transisi tersebut.

"Ini bukan keputusan yang mudah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, TikTok menyatakan akan terus berupaya menjaga investasi dan menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual.