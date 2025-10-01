Jurus Agung Sedayu Group Bangun Budaya Sukarelawan: Jaga Nilai Kemanusiaan di Lingkungan Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Kemanusiaan bukan hanya tentang memberi, melainkan juga tentang belajar memahami sesama.
Kesadaran itulah yang ditumbuhkan di kalangan karyawan Agung Sedayu Group (ASG).
Melalui Sosialisasi Calon Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia pada Senin (22/9/2025), ASG terus berupaya menyalakan bakti dan kasih.
Kegiatan yang digelar di ASG Office Tower tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya perusahaan menanamkan empati dalam dunia kerja.
Dalam kegiatan itu, Head of Group Human Resources Division ASG Benjamin Salindeho menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan di kantor.
“Nilai kemanusiaan dalam dunia kerja harus dijaga,” ujarnya.
Agung Sedayu Group mengaitkan langkah itu dengan empat pilar tanggung jawab sosial perusahaan, yakni pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.
Agung Sedayu Group menyelenggarakan Sosialisasi Calon Relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di ASG Office Tower
