Jurus Bootcamp, Siasat Kemenekraf Dorong Produk Fesyen Naik Kelas
jpnn.com, BOGOR - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tengah menggenjot pembinaan bagi pelaku usaha di bidang fesyen.
Langkah itu sebagai upaya mendorong produk fesyen Tanah Air naik kelas, termasuk merambah pasar global.
Untuk itu, Kemenekraf menggelar Bootcamp 1 dalam rangka program Inkubasi Fesyen Wilayah Jabodetabek.
Pelatihan intensif itu digelar di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat, selama empat hari pada 31 Oktober hingga 3 November 2025.
Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan subsektor fesyen memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja di sektor kreatif.
"Oleh karena itu, program inkubasi ini merupakan langkah awal kementerian dalam meng-upscale jenama lokal yang sudah berdaya agar lebih mandiri dan kompetitif di pasar internasional, sehingga memperkuat peran ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan nasional yang dimulai dari daerah,” ujar Menteri Riefky pada Sabtu (1/11/2025).
Peserta bootcamp itu merupakan hasil seleksi berbasis data jenama di Ekraf Hub yang dilanjutkan proses kurasi dan wawancara (17–18 Oktober 2025).
Dari 61 pendaftar, terpilih 10 pegiat fesyen (dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) yang memproduksi pakaian, tas, dan sepatu untuk mengikuti pelatihan intensif selama empat hari.
