Jurus VinFast Merayu Pengendara Indonesia Beralih ke Motor Listrik

jpnn.com, VIETNAM - Meninggalkan suara deru mesin dan antrean SPBU bukan perkara mudah bagi pengendara motor di Indonesia.

Kebiasaan yang sudah mengakar puluhan tahun membuat banyak orang masih ragu beralih ke motor listrik, terutama karena bayang-bayang repotnya urusan mengisi daya.

Di tengah keraguan itu, VinFast mencoba masuk lewat celah yang paling dekat dengan kebutuhan harian pengendara: kepraktisan.

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Alih-alih memaksa konsumen langsung beradaptasi dengan skema kepemilikan penuh yang terasa mahal di awal, pabrikan asal Vietnam ini menawarkan opsi sewa baterai.

"Motor listrik kami ada namanya skema sewa baterai," ujar CEO VinFast Indonesia E-Motorcycle Yordan Satriadi, di sela acara V-Creator All Star Summit 2026, di Nha Trang, Vietnam, (16/11).

Misalnya VinFast Evo dengan skema sewa baterai dipasarkan seharga Rp17,5 juta. Untuk sewa satu baterai per bulan Rp85 ribu dan dua baterai Rp144 ribu.

Jika konsumen menginginkan dengan kepemilikan baterai penuh, untuk Evo varian satu baterai jadi Rp21,1 jutaan dan dua baterai Rp24,7 jutaan.

Dia melanjutkan upaya VinFast meyakinkan ekspansinya di pasar sepeda motor Indonesia ialah dengan membangun ekosistem pendukungnya, termasuk di dalamnya infrastruktur penukaran baterai.