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Justin Bieber dan Hailey Tiba di Seoul, Ini Agenda Kunjungan Mereka

Justin Bieber dan Hailey Tiba di Seoul, Ini Agenda Kunjungan Mereka
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Penyanyi Justin Bieber. Foto: Instagram/justinbieber

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pop asal Kanada, Justin Bieber, tiba di Seoul, Korea Selatan, bersama istrinya, Hailey Bieber, pada Jumat (23/10).

Kedatangan Bieber bertepatan dengan pembukaan toko pop-up merek fesyen dan gaya hidup miliknya, Skylrk.

Bieber mengumumkan kedatangannya melalui akun Instagram pribadinya dengan mengunggah sejumlah foto di Seoul.

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Dia menyertakan keterangan singkat, "Made it to Seoul", dalam unggahan tersebut.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, Bieber dan Hailey tiba di Bandara Internasional Incheon, yang terletak di sebelah barat Seoul, pada Jumat dini hari waktu setempat.

Kunjungan ini menjadi perhatian penggemar karena Bieber terakhir kali tampil di Korea Selatan pada 2013.

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Sejak saat itu, ia belum kembali menggelar penampilan langsung di negara tersebut.

Pada akhir 2021, pelantun sejumlah lagu populer itu sempat hadir secara virtual dalam Weverse Con Festival.

Justin Bieber tiba di Seoul bersama Hailey, bertepatan dengan pembukaan toko pop-up Skylrk.

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