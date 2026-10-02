Justin Hubner Bongkar Drama Gila Injury Time

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia sempat dibuat kebingungan dalam drama menegangkan pada penghujung laga kontra Bangladesh.

Justin Hubner mengungkap momen tersebut setelah skuad Garuda memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 melalui kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kemenangan besar itu tidak diraih dengan mudah. Timnas Indonesia memang tampil dominan, tetapi Kevin Diks dan kawan-kawan harus terus mengejar gol karena margin kemenangan menjadi sangat penting dalam persaingan dengan Malaysia.

Drama justru terjadi ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.

Justin Hubner mengaku para pemain sempat saling bertanya ketika wasit awalnya hanya memberikan tambahan waktu dua menit.

Situasi tersebut membuat para pemain Timnas Indonesia kebingungan, karena mereka masih membutuhkan gol tambahan.

"Ya, itu gila. Kami sempat saling memandang dan berpikir, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Dua menit? Apakah kami memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana?" kata Justin Hubner seusai pertandingan.

Namun, keputusan tersebut kemudian berubah. Tambahan waktu yang semula hanya dua menit diperpanjang menjadi tujuh menit.