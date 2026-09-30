Justin Hubner Kirim Sinyal ke Bangladesh, Timnas Indonesia Belum Menyerah

jpnn.com - Justin Hubner memastikan Timnas Indonesia belum selesai berjuang di FIFA ASEAN Cup 2026.

Bek berusia 23 tahun itu langsung mengarahkan perhatian ke Bangladesh setelah Garuda bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia.

Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10/2026).

Hasil pertandingan tersebut menjadi penentu perjalanan skuad asuhan John Herdman menuju final.

"Perjalanan ini belum berakhir. Belum ada hasil akhir yang dipastikan, dan kami kini fokus untuk mengalahkan Bangladesh," ucapnya.

Hubner Puji Perjuangan Garuda

Hasil imbang kontra Malaysia diraih Indonesia dalam situasi sulit. Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain sejak Thom Haye menerima kartu merah pada menit ke-37.

Hubner menilai Timnas Indonesia mampu menunjukkan karakter berbeda setelah kehilangan satu pemain. Fokus tim kemudian berubah untuk menjaga pertahanan hingga pertandingan selesai.

"Saya tahu para penggemar ingin melihat kami menang, tetapi ketika kami bisa bertahan sebaik ini, tidak ada tim yang akan mampu menembus pertahanan kami," tambahnya.