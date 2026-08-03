Justin Hubner Ogah Ikuti Jejak Pattynama ke Persija, Pilih Kejar Karier di Eropa, Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan belum tertarik mengikuti jejak sejumlah rekannya yang memilih berkarier di Super League Indonesia.

Meski disebut mendapat tawaran besar dari Persija Jakarta, Hubner dikabarkan lebih memprioritaskan melanjutkan kariernya di kompetisi Eropa.

Kabar tersebut mencuat dari akun X yang mengikuti perkembangan Fortuna Sittard, @FortunaSCentral.

Dalam laporannya, Persija Jakarta disebut telah mencoba mendatangkan bek berusia 22 tahun itu.

Namun, pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil.

"Fortuna Sittard telah menolak tawaran bernilai jutaan Euro dari Persija Jakarta," tulis akun tersebut.

Tak hanya itu, laporan yang sama menyebut keputusan tersebut juga dipengaruhi keinginan pribadi Hubner yang masih ingin mengembangkan karier di Eropa dan belum mempertimbangkan pulang ke Indonesia.

"Klub asal Indonesia sangat berminat untuk merekrut Justin Hubner, tetapi pemain bertahan itu tidak tertarik," lanjut laporan tersebut.